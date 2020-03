Orban: Cautam solutii sa sustinem de la buget plata somajului tehnic

Totodata, el s-a referit sumar la o serie de alte decizii pe care le va lua astazi si in perioada imediat urmatoare.Astfel, Orban a precizat ca vor fi luate masuri in ceea ce priveste asigurarea capitalului de lucru si nu doar pentru companiile afectate de pandemie, ci pentru toate companiile.Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT, principalele declaratiile facute de Ludovic Orban la inceputul sedintei de guvern:- Cu privire la ordonanta militara semnata de mine si ministrul Vela: pot parea masuri severe. Am suspendat zborurile spre si dinspre Spania. Am suspendat activitatea restaurantelor si a activitatile sportive si culturale.- Am redus la maxim ocaziile in care oamenii se intalnesc dand posibilitatea raspandirii coronaviruslui- Intre orele 21.00 si 5.00 dimineata, cetatenii care vor sa tranziteze Ungaria spre Romania dinspre Europa de Vest vor putea circula in masini, in convoi- Nu vor mai exista restrictii in transporturi de marfa- Impreuna cu domnul ministru Bode am insistat sa asiguram conditii speciale de protectie pentru soferii de tiruri. Daca ei respecta conditiile de protejare, isi pot relua activitatea, fara sa mai stea 14 zile in carantina.- In ceea ce priveste impactul economic (al pandemiei -n.red.): urmarim cu mare atentie si sunt efecte negative din ce in ce mai clare. Sunt domenii aproape paralizate: transportul rutier international de persoane si toata industria HoReCa.... Si in domenii economice in care ne asteptam mai putin s-au produs tulburari.- Astazi vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor si angajatilor. Dar va trebui sa urmarim in continuare evolutiile economiilor europene si din celelalte tari cu care Romania are schimburi comerciale importante.- Deocamdata, masurile la care ne-am gandit sunt de a sustine financiar, de la buget, efortul de plata a ceea ce se numeste somaj tehnic- Vom lua masuri in ceea ce priveste asigurarea capitalului de lucru. Si nu doar pentru companiile afectate de pandemie, ci pentru toate companiile. Pentru ca trebuie sa fim atenti si la activitatile care pot continua in conditii normale. Sa asiguram capital si resurse ca sa le sustinem- Va trebuie sa injectam bani in economie si sa crestem investitiile si alocarile financiare- Va trebu ...citeste mai departe despre " Orban: Cautam solutii sa sustinem de la buget plata somajului tehnic " pe Ziare.com