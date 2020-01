Orban face prima vizita externa ca premier. Intalniri la Bruxelles cu inalti oficiali europeni si NATO

Potrivit unui comunicat de duminica al Guvernului, in prima zi a vizitei, premierul Ludovic Orban va avea o intrevedere bilaterala cu Charles Michel, presedintele Consiliului European, urmata de o serie de intalniri cu oficiali ai Comisiei Europene, respectiv, cu Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii pentru retragerea Regatului Unit din UE, cu Oliver Varhelyi, comisar european pentru vecinatate si extindere, cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, precum si cu Johannes Hann, comisar european pentru buget si resurse umane.In cea de-a doua zi a vizitei la Bruxelles, prim-ministrul Ludovic Orban se va afla la Parlamentul European, unde va avea o intrevedere bilaterala cu David Sassoli, presedintele Parlamentului European, urmata de o conferinta comuna de presa.Totodata, premierul roman va semna in cartea de onoare a Parlamentului European si va participa la reuniunea grupului PPE din Parlamentul European.Tot in cursul zilei de 8 ianuarie, seful Executivului roman va avea intalniri cu lideri politici din Parlamentul European, respectiv cu Manfred Weber, presedintele grupului PPE, precum si cu lideri ai altor grupurilor parlamentare.De asemenea, premierul Ludovic Orban va avea, la sediul Comisiei Europene, intrevederi bilaterale cu Margrethe Vestager si Valdis Dombrovskis, vicepresedinti executivi ai Comisiei Europene, precum si cu Adina Valean, comisar european pentru transport.Programul include si o intalnire cu europarlamentarii romani, care va avea loc la sediul Reprezentantei Permanente a Romaniei la UE.Joi, 9 ianuarie, prim-ministrul Ludovic Orban va avea o intrevedere bilaterala cu Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene. Cei doi oficiali vor sustine declaratii comune de presa.Vizita la Bruxelles include, totodata, intrevederi ale prim-ministrului Ludovic Orban cu Donald Tusk, presedintele Partidului Popular European, si Antonio Lopez Isturiz, secretarul general al Partidului Popular European, la sediul PPE.Tot in cursul zilei de joi, 9 ianuarie, premierul va avea o intrevedere cu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, urmata de o conferinta de presa sustinuta de cei doi oficiali, si va participa la un dejun informal cu Mircea Geoana , secretar general adjunct al NATO.Programul la Bruxelles se va incheia cu vizita ...citeste mai departe despre " Orban face prima vizita externa ca premier. Intalniri la Bruxelles cu inalti oficiali europeni si NATO " pe Ziare.com