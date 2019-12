Orban il trimite pe ministrul Transporturilor sa faca vizite inopinate pe santierele autostrazilor si critica dur companiile Pizzarotti si Actor

"Domnule ministru, vreau sa va fac o sugestie. Faceti niste vizite inopinate, inclusiv pe santierele pe care se lucreaza, pe tronsoanele de autostrada. Si mai mult decat atat, incercati sa obtineti informatii privind adevaratele motive ale blocajelor din cat mai multe surse", a spus Orban, in sedinta de Guvern.Premierul i-a sugerat ministrului Bode si unele tronsoane pe care sa le viziteze."Eu pot sa va dau exemplu, sa va duceti, asa, intr-o prima faza pe trei tronsoane: Chetan - Campia Turzii. Interesant de aflat cum de nu s-a obtinut acordul de mediu, cum de nu s-a facut descarcarea arheologica in aproape doi ani de zile de la semnarea contractelor. Va recomand sa va duceti pe cele doua tronsoane in curs de lucru, pe Sebes - Turda, tronsonul I si tronsonul II, iar presupunand ca de acum antreprenorii generali trateaza lucrarile intr-un mod inacceptabil.Este vorba de firmele Pizzarotti si Actor. Pun pe umerii subcontractorilor efectuarea marii majoritati a lucrarilor, nivelul lor de mobilizare este la pamant, cel putin pe tronsonul unde este Actor, probabil acolo conduce din birou, nu conduce de pe teren. Deci o asemenea vraiste si dezorganizare in materie de antreprenor general nu cred ca exista prin vreun contract. Si faceti astfel de deplasari pentru ca sa nu isi imagineze ca daca au semnat niste contracte care si asa sunt intarziate, aveau termen de finalizare 2017, o sa isi permita sa trateze cu bataie de joc statul roman si Guvernul, in conditiile in care toate platile pe care le-au solicitat in baza situatiilor de lucrari avizate, sunt la zi", a mai spus premierul.Ludovic Orban a spus ministrului sa se asigure ca antreprenorul isi plateste subcontractorii."Va mai sugerez inca o chestiune, conditionati-le plata cu plata facuta de antreprenorul general catre furnizor si catre subcontractor. Pentru ca se intampla uneori situatia in care se face plata catre antreprenorul general, iar antreprenorul general nu plateste subcontractorilor, creand de fapt situatii extrem de dificile subcontractorilor care de fapt duc greul lucrarii.Chestiunea asta trebuie tratata cu maxima exigenta. Dolcele far ninete care exista pana acuma si tratarea subiect ...citeste mai departe despre " Orban il trimite pe ministrul Transporturilor sa faca vizite inopinate pe santierele autostrazilor si critica dur companiile Pizzarotti si Actor " pe Ziare.com