Orban spune ca provinciile romanesti ar trebui unite si printr-o autostrada. Cati kilometri au fost inaugurati in 2019

"Este unul din obiectivele noastre prioritare. Autostrada de pe coridorul IV Pan-european, cele cinci tronsoane de la Pitesti la Sibiu sunt 'prioritate zero'. De asemenea, Autostrada 'Unirii', cum ii spunem noi, Autostrada Tirgu Mures - Iasi - Ungheni, si nu numai Tirgu Mures - Iasi - Ungheni, ci si legatura cu granita de vest, de asemenea, reprezinta o prioritate. Tot printre prioritati, reprezinta o 'prioritate tot zero' realizarea tronsonului de autostrada Comarnic - Brasov", a declarat seful Guvernului, la Alba-Iulia, transmite Agerpres.In alta ordine de idei, Ludovic Orban a spus ca 1 Decembrie este "simbolul unitatii romanilor, simbolul unor realizari spectaculoase, ce ar trebui sa reprezinte imboldul gandirii, simtirii si actiunii fiecarui roman, acum si pe viitor".Orban a apreciat ca Romania "poate avea un destin maret, Romania are sansa sa obtina respectul, aprecierea partenerilor nostri si fiecare roman are sansa sa reuseasca, in viata, in tara lui".Citeste si: Premierul Ludovic Orban aminteste de victoria din alegeri si de "sentimentul adevaratei noastre eliberari", in mesajul de 1 Decembrie2019 - inca un an ratat pentru autostrazi in RomaniaCompania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) risca sa incheie anul inaugurand doar a 8-a parte din cei 180 de kilometri de autostrada pe care, primavara trecuta, sustinea ca ii va termina in 2019.In ciuda promisiunilor repetate, pana acum in acest an s-au inaugurat doar 22 de kilometri de sosea de mare viteza, dintre Soimus si Ilia (in jud. Hunedoara), parte din Autostrada Lugoj-Deva. In mod normal, tot atunci urma sa fie inaugurat si lotul vecin din aceeasi autostrada, lung de 21 de kilometri, dintre Ilia si Cosevita. Numai ca inaugurarea n-a mai avut loc. Potrivit unui raspuns remis de CNAIR la inceputul lunii noiembrie, la solicitarea Ziare.com, expertii au stabilit ca autostrada dintre Ilia si Cosevita prezenta "numeroase defecte, degradari in evolutie", care "nu permit deschiderea traficului in conditii de confort si siguranta".In consecinta, CNAIR a transmis ca poate lua in calcul deschiderea traficul pe autostrada doar pentru masini mai usoare de 7,5 tone. In plus, tuturor autoturismelor urmau sa ...citeste mai departe despre " Orban spune ca provinciile romanesti ar trebui unite si printr-o autostrada. Cati kilometri au fost inaugurati in 2019 " pe Ziare.com