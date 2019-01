Ordonanta anuntata de Toader pentru condamnatii completurilor de 5 incalca deciziile CCR si jurisprudenta CEDO. Cine sunt cei care ar putea sa scape

"La Ministerul Justitiei, deci nu la mine, avem un astfel de draft de ordonanta de urgenta. Spuneam aseara (duminica - n.red.) ca doamna prim-ministru va decide daca si cand poate fi adoptata o astfel de OUG", a pasat, luni, raspunderea Tudorel Toader.Practic, potrivit intentiei anuntate, persoanele condamnate definitiv de completurile de 5 judecatori in perioada 2014-2018 pot folosi o cale de atac extraordinara, contestatia in anulare. In cazul in care aceasta contestatie este admisa, este desfiintata sentinta de condamnare definitiva si este rejudecat apelul.Bilant: 360 de dosareZiare.com a identificat aproximativ 360 de apeluri solutionate de completurile de 5 judecatori in materie in perioada 2014-2017.In cazul deciziilor date in 2018, in cele mai multe cazuri se poate exercita contestatia in anulare, deoarece sunt in termenul de depunere a actiunii: 30 de zile de la data comunicarii sentintei. Asta in contextul in care motivarile sentintelor nu sunt redactate.Vorbim de cazuri in care sunt implicati fosti ministri, fosti parlamentari, fosti magistrati, fosti generali sau inalti functionari. Cel mai cunoscut caz este al liderului PSD, Liviu Dragnea, condamnat la 2 ani de inchisoare cu supendare in dosarul Referendumul.Alte dosare celebre: Adrian Nastase (Zambacccian), Relu Fenechiu (Transformatorul), Tudor Chiuariu (Posta Romana), Monica Iacob Ridzi (2 Mai), Miron Mitrea (mita), Codrut Seres ( Hidroelectrica ), Serban Bradisteanu (favorizarea infractorului), Corneliu Dobritoiu (Case pentru generali), Adrian Severin, cazul Microsoft -Dorin Cocos, Dumitru "Niro" Nicolae, Gabriel Sandu, Gheorghe Stefan, sau liderul PSD, Marian Neacsu (conflict de interese).Exista riscul prescrierii!Un specialist in drept atrage atentia asupra unui alt aspect grav: exista riscul ca infractiunile din unele dosare sa se prescrie. Practic, in momentul in care sunt desfiintate sentintele si incepe rejudecarea apelului, instanta poate sa constate ca infractiunile s-au prescris si sa fie obligata sa decida incetarea procesului penal. Astfel, inculpatii scapa de acuzatii.Principiul autoritatii de lucru judecatIn plus, "OUG incalca unul dintre princip ...citeste mai departe despre " Ordonanta anuntata de Toader pentru condamnatii completurilor de 5 incalca deciziile CCR si jurisprudenta CEDO. Cine sunt cei care ar putea sa scape " pe Ziare.com