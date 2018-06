Ordonanta de Urgenta pentru salvarea lui Liviu Dragnea: Care sunt efectele dezincriminarii abuzului in serviciu

Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, in prima reactie dupa condamnarea in prima instanta ca greseala sa a fost sa treaca prin Parlament modificarile la Legile Justitiei si Codurile Penale. El a spus ca aceasta procedura este una greoaie, dand de inteles ca este posibil sa emita o ordonanta de urgenta.Liderul PSD a facut trimitere directa la Codul Penal si la infractiunea de abuz in serviciu. Reactia a venit la o zi dupa ce Inalta Curte l-a condamnat la 3 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu."Imi cer iertare miilor de romani care unii stau in puscarie pe un articol neconstitutional, altii sunt tarati in tribunale pe baza aceluiasi articol sovietic si altii sunt tarati pe la DNA si alte mii sau zeci de mii nici nu stiu ca au dosare. Imi cer iertare ca s-a lungit atat de mult elaborarea Codului Penal. Probabil ca nu o sa ma ierte," a declarat Dragnea.Razboiul declaratiilorLiviu Dragnea a reluat vineri ceea ce premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au spus in declaratiile date dupa anuntarea sentintei liderului PSD, ca decizia de condamnare a lui Dragnea s-a dat fara a tine cont de deciziile CCR. Referirea se facea la decizia CCR de a recomanda legiuitorului sa puna un prag valoric pentru abuzul in serviciu, infractiune care nu a fost insa declarata neconstitutionala.Declaratiile acestora au primit reactii fara precedent din partea unei organizatii de judecatori, a CSM si a Inaltei Curti.ICCJ reactioneaza dupa ce Guvernul si liderii PSD au criticat sentinta lui Dragnea: Judecatorii sunt singurii in masura sa se pronunteForumul Judecatorilor cere interventia CSM dupa declaratiile facute de Dancila, Dan, Toader si Manda in cazul lui DragneaCSM, despre declaratiile liderilor PSD in cazul Dragnea: Afirmatii grave la adresa Justitiei din Romania"Articolul sovietic"In ceea ce priveste "articolul sovietic", Dragnea a preluat o idee lansata de seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care spunea la mijlocul lunii mai ca in cazul abuzului in serviciu s-ar impune dezincriminarea acestei infractiuni. "Aceasta prevedere este o mostenire din perioada comunista si stalinista si sa facem un Cod ...citeste mai departe despre " Ordonanta de Urgenta pentru salvarea lui Liviu Dragnea: Care sunt efectele dezincriminarii abuzului in serviciu " pe Ziare.com