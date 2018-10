Ordonanta lui Toader stabileste o vechime de 10 ani pentru a lucra in DNA. Ar putea fi afectat procurorul din dosarul Dragnea-Tel Drum

Mai multi procurori din cadrul DIICOT si DNA nu au aceasta vechime, au declarat surse din magistratura pentru Ziare.com. Proiectul initial al OUG, obtinut pe surse vineri seara, prevedea o vechime de minimum 8 ani pentru ocuparea unui post la DNA si DIICOT.Unul dintre magistratii care ar putea fi afectati de noua prevedere este procurorul Alexandra Carmen Lancranjan, care are o vechime in magistratura de 8 ani. Potrivit CV-ului oficial al acesteia, Lancranjan si-a inceput cariera in magistratura pe 1 iulie 2010, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2.Alexandra Lancranjan este si formator la Institutul National al Magistraturii pe disciplina CEDO. Procurorul coordoneaza ancheta in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este anchetat pentru ca ar fi in spatele societatii Tel Drum. Acuzatiile DNA: constituirea unui grup infractional organizat, de fraude europene si abuz in serviciu, fapte care ar fi fost comise in perioada in care era presedintele Consiliului Judetean Teleorman (2000-2012).Un alt procuror cunoscut din DNA, care nu are 10 ani vechime in magistratura, este Jean Uncheselu. Acesta si-a inceput cariera in 2009, la Parchetul de pe langa Judecatoria Zalau.Inca nu se stie daca OUG contine norme tranzitorii pentru procurorii care lucreaza in prezent la DNA si DIICOT si care nu au vechimea necesara si nici ce se va intampla cu acestia.Ce contine OUGPotrivit ordonantei aprobate azi de Guvern si consultate de Ziare.com, pentru a fi numiti in cadrul Parchetului General, DIICOT si DNA, "procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, cel putin 10 ani vechime in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma unui consurs sustinut in fata Sectiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii".Una dintre prevederile OUG, consultate de Ziare.com, arata ca procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, isi desfasoara activitatea in cadrul Parchetului General, DNA, DIICOT, precum si in cadrul celorlalte parchete "raman in functie in cadrul acestora, numai daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 304/2004 ...citeste mai departe despre " Ordonanta lui Toader stabileste o vechime de 10 ani pentru a lucra in DNA. Ar putea fi afectat procurorul din dosarul Dragnea-Tel Drum " pe Ziare.com