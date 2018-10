Ordonanta Toader a aparut in Monitorul Oficial la 30 de ore de la adoptare

Amintim ca Guvernul a adoptat in sedinta de luni dimineata OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei, asa cum a anuntat chiar ministrul Tudorel Toader. Tot ministrul a explicat luni seara, la un post de televiziune, ca noile prevederi o vor lasa inclusiv pe Laura Codruta Kovesi fara functia de conducere (procuror-sef Serviciul de indrumare si control) de la Ministerul Public, condus de Augustin Lazar.Istoria unei ordonante pierduteAm intrebat la Guvern marti dimineata unde este faimoasa OUG, dar cererea oficiala a ramas fara raspuns. Nici la Consiliul Legislativ nu este, desi, teoretic, daca textul ar fi fost modificat in sedinta Executivului, ar fi fost necesar un alt aviz al Consiliului.Un raspuns am primit, in schimb, de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader:"Nu cred ca este un blocaj - sper ca astazi sa se publice in Monitorul Oficial. In orice caz, sub unele aspecte, OUG va intra in vigoare la aceeasi data cu legea de modificare", a raspuns ministrul Tudorel Toader, pentru Ziare.com.In ceea ce priveste Legea nr. 242/2018 - modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, ea a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 15 octombrie si va intra in vigoare in termen de trei zile.UPDATE, ora 15:30: Ordonanta Toader isi continua odiseea. Reprezentantii Monitorului Oficial au confirmat pentru Ziare.com ca OUG nu a ajuns la ei, dar ne-au indrumat catre Secretariatul General al Camerei Deputatilor. Odata cu trecerea MO in subordinea Camerei Deputatilor, procedura prevede ca acest organism trebuie sa o trimita spre publicare.Secretariatul Camerei Deputatilor a explicat, pentru Ziare.com, ca OUG a plecat deja spre MO, in jurul orei 15:30, si ca textul va fi publicat in cursul zilei de marti.Ce prevede Ordonanta ToaderVechime de 15 ani pentru procurorul general si sefii DNA si DIICOTPrintre modificarile aduse prin aceasta OUG, se numara vechimea necesara pentru functia de procuror general sau sefii DNA si DIICOT."In primul rand, se mareste vechimea necesara in profesie ...citeste mai departe despre " Ordonanta Toader a aparut in Monitorul Oficial la 30 de ore de la adoptare " pe Ziare.com