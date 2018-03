Orice viscol si zapada in Romania inchide drumuri si autostrazi. Transportatorii au pierderi, cetatenii sunt blocati. De ce nu se schimba ceva?

Saptamana trecuta, spre exemplu, dupa doar cateva zile de ninsoare viscolita, incasarile intreprinzatorilor au scazut cu mai bine de jumatate. Si mai rau este ca, in loc sa vina cu solutii concrete pentru a preveni inchiderea drumurilor pe viitor, autoritatile ridica din urmeri si spun ca rezolvarea problemelor mai dureaza. Cat anume, nimeni n-ar sti sa spuna.Incasarile transportatorilor au scazut cu circa 60%, saptamana trecuta, dupa ce autoritatile au inchis, incepand de luni, mai multe autostrazi, drumuri nationale si sosele judetene care se troienisera. Fiecare dintre intreprinzatorii afectati incearca acum sa isi echilibreze bugetul si sa depaseasca situatia de criza. Mult mai corect ar fi fost, insa, ca institutiile statului sa isi faca treaba riguros si la timp, iar drumurile sa nu ramana inchise mai mult decat e cazul, spune Beniamin Lucescu, reprezentant al transportatorilor in Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. (CNIPMMR)."Noi, transportatorii, nu asteptam de la autoritati se controleze vremea. Uneori ninge si bate vantul atat de tare incat, pur si simplu, nu poti tine soseaua deschisa. La urma urmei, nimeni nu vrea sa se aventureze pe un drum periculos si sa isi riste viata sa si pe a altora. Dar la cum a fost vremea saptamana asta, e prea mult sa tii inchise autostazile A1 si A4, zile la rand!Sa ne gandim ca pentru un transportator de marfa, o astfel de situatie e foarte grava. Contractele de livrare a marfurilor au termene fixe. Iar atunci cand transportatorul intarzie livrarea, nimeni nu-l mai intreaba daca a avut sau nu drum deschis pe care sa circule, ci ii percepe, din prima, penalitatile de intarziere. Sunt cheltuieli care se adauga la cele cauzate de consumul mai mare de carburant, specific traficului de iarna. Si parte dintre cei care fac livrare de coletarie si corespondenta au probleme similare", a declarat Beniamin Lucescu pentru Ziare.com.Reprezentantul transportatorilor sustine, insa, ca cele mai grele pierderi le-au suportat societatile mici care fac transport de persoane."Probleme grave au fost in partea de est si sud-est a tarii. S-au inchis scoli destul de usor, iar asta a insemnat o scadere cu 60% a incasarilor pentru societatile a caror activitate se bazeaza, in principal, pe transportul elevilor.Ramasi fara mai bine de jumatate dintr ...citeste mai departe despre " Orice viscol si zapada in Romania inchide drumuri si autostrazi. Transportatorii au pierderi, cetatenii sunt blocati. De ce nu se schimba ceva? " pe Ziare.com