Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au facut controlul amanuntit la un container sosit din China.In urma verificarilor, echipele de control au descoperit 1.600 de perechi de incaltaminte, bunuri contrafacute. Marfurile erau destinate unei societati comerciale din Bucuresti, administratorul firmei fiind un cetatean chinez de 33 de ani, cu resedinta in judetul Ilfov.Bunurile, a caror valoare daca ar fi fost comercializate ca produse de marca se ridica la suma totala de 956.800 lei, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre lucratorii vamali.Politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate, la finalizare fiind dispuse masurile legale care se impun. ...citeste mai departe despre " Pantofi de contrabanda de un milion de lei, confiscati din Portul Constanta " pe Ziare.com