Multi dintre romani s-ar fi asteptat probabil ca Papa Francisc sa fie preluat de la Aeroportul Otopeni cu o limuzina, insa Suveranul Pontif a cerut sa fie transportat cu o Dacia Logan. Singurul lucru care arata ca masina nu duce un om de rand era tocmai numarul, SCV 1, ceea ce inseamna "Status Civitatis Vaticanae" (Statul Cetatii Vatican).In timpul vizitei Papei in Romania, presedintele Klaus Iohannis a fost preluat de la aeroport si dus la Palatul Cotroceni cu o masina marca Mercedes Clasa S.Nu este prima data cand Papa merge cu un Logan. In urma cu trei ani, intr-o vizita in Armenia, Suveranul Pontif a ales acelasi tip de autoturism.De altfel, Sfantul Parinte a fost surprins de mai multe ori circuland cu masini banale, cele mai cunoscute ipostaze fiind cele in care, intr-o vizita in Italia, a coborat dintr-un Ford Focus, masina care la aceea veme, costa aproximativ 12.000 de euro.Amintim ca in 2018, la sfintirea Catedralei Neamului, Patriarhul Daniel a venit la slujba intr-un Mercedes-Maybach S600.Urmareste cele mai importante momente din timpul vizitei papeiCiteste si:O romanca, mama a 11 copii plecati in lume, impartaseste cu papa Francisc durerea despartirii800 de ore s-a muncit in secuime la o poarta speciala pentru papa FranciscVine papa! Culisele unei vizite istorice in Romania ...citeste mai departe despre " Papa cu Loganul, Iohannis cu Mercedesul. De ce nu a vrut Suveranul Pontif o masina blindata " pe Ziare.com