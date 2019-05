Papa Francisc incepe astazi, la Bucuresti, vizita de trei zile in Romania

In Capitala si in tara au fost luate masuri speciale de securitate, mii de oameni fiind asteptati sa il intampine pe Sfantul Parinte, iar prima zi a calatoriei apostolice se va incheia in Piata Ateneului, unde vor avea loc mai multe momente artistice.Vizita in tara noastra a Suveranului Pontif va avea patru etape: Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj. Papa Francisc va pleca spre Roma, duminica, dupa ora 17:00, de pe Aeroportul international din Sibiu.Reprezentantii Companiei Aeroporturi Bucuresti au avertizat ca la Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti vor fi aplicate masuri speciale de securitate, astfel ca este posibil ca vineri si sambata sa se produca aglomerari pe fluxurile auto catre aeroport, in zona terminalelor si pe fluxul de iesire din aeroport.In Bucuresti, primaria a dispus ca parcarea sau stationarea automobilelor a fost interzisa in zona Palatului Cotroceni, Piata Revolutiei, Catedralele Natinala si Sfantul Iosif. PMB a recomandat suspendarea cursurilor, astfel ca unitatile de invatamant publice si private sunt inchise.Cele mai importante activitati la care va participa papa Francisc la Bucuresti vor avea loc la ora 17:00, la Catedrala Mantuirii Neamului, unde, impreuna cu patriarhul Daniel, va spune rugaciunea "Tatal nostru", apoi va saluta multimea, si la ora 18:00, la Catedrala Sf. Iosif, unde va prezida Sfanta Liturghie, apoi va porni spre Piata Victoriei.Trei sute de voluntari vor asista, alaturi de autoritati, cele 25.000 de persoane care s-au inscris online pentru a-l vedea pe Papa Francisc dupa Sfanta Liturghie de la Catedrala Sf. Iosif.In centrul orasului vor fi amplasate doua scene (Catedrala Sf. Iosif si Piata Ateneului), 15 ecrane si numeroase difuzoare unde va putea fi urmarit programul papei.In afara celor 19 sectoare dedicate pelerinilor, va exista o zona "libera", de unde cei care nu s-au inscris online sa poata asista la evenimentele din Piata Revolutiei.Facilitati vor deservi toate sectoarele - toalete ecologice, cosuri de gunoi, puncte de alimentare cu apa. Vor fi amenajate zone speciale, pregatite pentru persoane cu dizabilitati si pentru familii cu copii mici. Este interzis accesul participantilor in sectoare cu bauturi alcoolice, obiecte contondente, cu animale de companie.Dupa ...citeste mai departe despre " Papa Francisc incepe astazi, la Bucuresti, vizita de trei zile in Romania " pe Ziare.com