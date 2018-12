Vehiculele vor strabate centrul Bucurestiului, avand printre calatori personaje imbracate in costume din vremurile respective.Sambata, 1 Decembrie 2018, trei tramvaie de epoca vor circula pe traseul Depoul Victoria, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Sos. Stefan cel Mare, Obor, Calea Mosilor, Piata Sfantul Gheorghe si retur, in intervalul orar 11:00 - 13:00.Vehiculele care participa la parada sunt tramvaie de epoca, modificate in cadrul Uzinei de Reparatii a STB SA.Din convoi vor face parte un tramvai tip V056, fabricat in anul 1956, prin modernizarea tramvaiului Doyle-Thompson. A circulat in Bucuresti pana in anul 1981.Un alt tramvai din cadrul paradei, tip EP/V3A, a fost produs in anul 1976, prin modernizarea tot in cadrul Uzinei de Reparatii a tramvaiului Electroputere Craiova (fabricat in 1955) . A circulat in Bucuresti pana in anul 2002.Cel de-al treilea tramvai va fi Rathgerber tip 3.16, fabricat in perioada 1966-1969, intrat in inventarul RATB in anul 1999. A circulat in Bucuresti pana in anul 2002, dupa care a fost transformat in vagon tip restaurant, in cadrul Uzinei de Reparatii a RATB. ...citeste mai departe despre " Parada tramvaielor de epoca are loc sambata in centrul Bucurestiului " pe Ziare.com