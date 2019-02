Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta isi suspenda activitatea timp de trei zile, intre orele 8.00 si 12.00

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, Sadac Zafer, a declarat ca Adunarea Generala a procurorilor acestei institutii a decis sa se alinieze protestelor altor procurori din tara."Adunarea Generala a procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, cu majoritate de voturi, a decis sa se alinieze colegilor din tara si sa suspende activitatea pe o perioada de trei zile, intre orele 8 - 12, cu respectarea obligatiilor noastre in ceea ce priveste cazurile urgente, respectiv participarea la sedintele de judecata acolo unde este strict necesara prezenta procurorului. Colegii nostri de pe judiciar vor purta insa banderole, in semn de protest in legatura cu incercarile de subminare a independentei justitiei", a afirmat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.El a mai spus ca Asociatia Procurorilor din Romania, Asociatia Magistratilor din Romania si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania nu ii reprezinta pe procurori."Cel putin reprezentantii a trei asa zise asociatii nu ne reprezinta, practic. Este vorba de Asociatia Procurorilor din Romania, Asociatia Magistratilor din Romania si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania, care nu stim exact cati membri au si pe cine reprezinta din sistemul judiciar. Am hotarat sa ne delimitam, cel putin de Asociatia Procurorilor din Romania. Se pare ca dumnealor, nu numai ca nu ne reprezinta interesele ci reprezinta cateva interese personale, care, intamplator, sau nu, se conjuga cu interesele Executivului", a explicat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.El a mai spus ca procurorii vor continua sa protesteze in liniste in fata sediului Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, in fiecare zi, de la ora 16, timp de o jumatate de ora, exprimandu-si astfel nemultumirea fata de modificarile la legile justitiei prin OUG 7.Imagini inedite de la protestele magistratilor (Foto) . Ce instante si parchete isi suspenda activitatea sau recurg la alte forme de revolta ...citeste mai departe despre " Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta isi suspenda activitatea timp de trei zile, intre orele 8.00 si 12.00 " pe Ziare.com