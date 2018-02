Parchetul General: Am sesizat inca din 2017 Inspectia Judiciara in legatura cu instrumentarea dosarului Microsoft

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a primit o informare din partea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie in legatura cu modul de instrumentare a cauzei cunoscuta generic sub denumirea "dosarul Microsoft", precum si cu masurile intreprinse de catre conducerea DNA in data de 17 iulie 2017, anunta institutia."In data de 20 septembrie 2017 - pe baza actelor inaintate de catre conducerea DNA anterior, respectiv pe 5 septembrie 2017 - procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat, in calitate de titular al actiunii disciplinare, Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. t coroborat cu art. 991 alin. (1) si (2) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor (exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta) de catre procurorul Moraru Iorga Mihaela. Sesizarea priveste mai multe aspecte, printre care si modul de instrumentare a cauzei mentionate anterior", precizeaza Parchetul.Oamenii de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost trimisi in judecata, joi, de catre procurorii Directiei Nationale Anticotuptie (DNA), pentru spalare de bani.Totodata, DNA anunta finalizarea dosarului Microsoft si face bilantul solutiilor dispuse pana in acest moment, anuntand ca s-a dispus clasarea clauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu.In cazul lui Funeriu cauza a fost clasata pentru ca fapta nu exista, iar in celelalte sase cazuri a intervenit prescriptia.De asemenea, DNA a anuntat ca referitor la "imprejurarea ca fata de unele fapte s-a dispus efectuarea urmaririi penale in personam dupa implinirea termenului de prescriptie, dar si cu privire la alte aspecte legate de modul de efectuare/neefectuare a unor acte, la data de 17 iulie 2017, procurorul sef al DNA a solicitat Inspectiei Judiciare sa faca verificari sub aspectul respectarii normelor de procedura penala de catre procurorul de caz care a instrumentat initial aceasta cauza, pentru a se stabili daca au fost sau nu savarsite abateri disciplinare".Citeste si ...citeste mai departe despre " Parchetul General: Am sesizat inca din 2017 Inspectia Judiciara in legatura cu instrumentarea dosarului Microsoft " pe Ziare.com