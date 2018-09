Precizarile vin dupa ce prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov (PTB), Claudiu Sandu, a explicat modul cum activitatea structurii pe care o conduce a fost afectata de cea mai recenta rectificare bugetara. Nu sunt bani pentru expertize, nu sunt bani pentru plata contributiilor salariale catre ANAF, explica magistratul.Parchetul General precizeaza, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca bugetul a fost diminuat in baza ordonantei de urgenta nr. 78/2018 a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.In aceasta situatie, procurorii generali ai parchetelor de curti de apel, sefii DNA si DIICOT sau sefii parchetelor de tribunal urmeaza sa prioritizeze cheltuielile destinate anchetelor."Intrucat o pondere importanta in aceasta categorie de cheltuieli o au cele care vizeaza instrumentarea dosarelor penale (expertize judiciare, tehnice si contabile solicitate in dosare penale, traducerile impuse de rezolvarea dosarelor, inclusiv rechizitoriile in dosarele penale in care sunt implicati cetateni straini), ordonatorii secundari si tertiari de credite din cadrul Ministerului Public urmeaza sa prioritizeze cheltuielile destinate activitatilor de urmarire penala, iar la prima rectificare bugetara sa fie solicitate sumele necesare restabilirii echilibrului bugetar", se mai arata in comunicatul Parchetului General remis Ziare.com.Citeste si: Guvernul a lasat parchetele fara bani! Nu mai sunt fonduri pentru contributiile catre ANAF sau autopsiile in caz de omorSituatie critica in Justitie: Infractorii scapa pe capete, magistratii se gandesc daca nu e mai sigur sa plece din taraI.S. ...citeste mai departe despre " Parchetul General confirma ca Guvernul i-a taiat 10 milioane de lei la rectificarea bugetara, decizie cu impact asupra anchetelor " pe Ziare.com