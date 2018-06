Parchetul General pregateste o sesizare la CCR dupa modificarile la Codul de Procedura Penala

"Ministerul Public isi exprima ingrijorarea in legatura cu modul in care au fost adoptate o serie de modificari ale Codului Penal si Codului de Procedura Penala, fara a fi luate in considerare observatiile si propunerile formulate de catre Consiliul Superior al Magistraturii si asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, fara a exista o consultare si o colaborare reala cu institutiile judiciare investite cu aplicarea legislatiei penale", se arata pe pagina de Facebook a Ministerului Public.Reactia a venit ca urmare a solicitarilor mass-media privind un punct de vedere referitor la modificarile aduse Codurilor Penale.Amintim ca luni seara Camera Deputatilor a votat, dupa o dezbatere de doar o ora, modificarile aduse Codului de Procedura Penala, in ciuda protestelor Opozitiei care a cerut sa nu fie votat ceva atat de important fara o dezbatere reala.Iata aici cum a decurs "dezbaterea", dar si votul: Parlamentul a modificat Codul de Procedura Penala, dupa un simulacru de dezbatere de o ora. USR: De azi, Romania e un rai al infractorilor (Video)De asemenea, Parchetul General precizeaza ca pregateste o sesizare la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) pe Codul de Procedura Penala."Avand in vedere cele expuse anterior, la nivelul Ministerului Public este in curs de realizare o analiza a tuturor aspectelor de neconstitutionalitate privind modificarile aduse legislatiei penale, care va fi inaintata subiectilor cu drept de sesizare a Curtii Constitutionale", se mai arata pe reteaua sociala.In acest context, amintim ca si USR si PNL au anuntat ca vor contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) proiectul de lege privind modificarile aduse Codului de Procedura Penala.Iata cateva dintre modificarile controversate aduse Codurilor Penale si efectele lor grave:Modificarea din Codul de procedura penala care il poate ajuta pe DragneaProcurorii avertizeaza: Criminalii, violatorii, pedofilii si traficantii de droguri pot scapa dupa modificarile Codurilor PenaleComisia Iordache a modificat in doar doua zile radical Codul Penal. Impact major asupra actului de justitieModificarea din Codul Penal care are ca miza intimidarea procurorilorCum vrea sa schimbe PSD Codul Penal: Dispare neglijenta in serviciu, traficul de influenta e redefinit, se reduc termenele pentru lib ...citeste mai departe despre " Parchetul General pregateste o sesizare la CCR dupa modificarile la Codul de Procedura Penala " pe Ziare.com