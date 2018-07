Parchetul General reactioneaza dur la modificarile Codului Penal: Incalca dispozitiile ONU, legalizeaza fapte de abuz in serviciu

Ministerul Public anunta marti ca a finalizat o analiza privind impactul modificarilor legislative ale Codului Penal care vizeaza infractiunile de abuz in serviciu si de neglijenta in serviciu, din perspectiva incalcarii obligatiei statului de a asigura, prin politica sa penala, o protectie efectiva a cetateanului in fata faptelor de natura ilicita care ii aduc atingere drepturilor sau intereselor sale legitimeIn ceea ce priveste incriminarea propusa pentru abuzul in serviciu, analiza a evidentiat ca textul final restrange nepermis de mult domeniul de aplicabilitate al infractiunii, fiind incalcate dispozitiile Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York la data de 31 octombrie 2003. Totodata, forma propusa pentru modificarea articolului 297 din Codul penal (abuzul in serviciu) excede aspectelor analizate de Curtea Constitutionala, care nu a pus in discutie limitarea sferei de aplicabilitate a infractiunii."Ca urmare a restrangerii sferei subiectului activ al intractiunii de abuz in serviciu, o categorie larga de functionari va fi exceptata de la raspunderea penala in conditiile in care acestia si-ar incalca atributiile reglementate in mod expres prin lege, consecinta imediata fiind adoptarea unor solutii de clasare in cauzele aflate in cursul urmaririi penale si de achitare in cauzele in care s-a dispus trimiterea in judecata.De asemenea, reducerea limitelor pedepselor va opera asupra reducerii termenului privind prescriptia raspunderii penale, ceea ce va conduce la incetarea procesului penal in multe dosare. Totodata, restrangerea sferei beneficiarilor folosului material necuvenit doar la sot, parinti, frati si afini pana la gradul II, legalizeaza practic celelalte fapte de abuz in serviciu ale functionarului public savarsite cu scopul de a obtine un folos material necuvenit pentru alte rude apropiate sau alte persoane", spune Parchetul General.Institutia precizeaza ca in perioada 2014-2017 Parchetul General a trimis in judecata 2.099 de persoane, prejudiciile cauzate prin faptele comise de catre acestea fiind de 4.017.356.809 de lei.In ceea ce priveste abrogarea infractiunii de neglijenta in serviciu, Parchetul ...citeste mai departe despre " Parchetul General reactioneaza dur la modificarile Codului Penal: Incalca dispozitiile ONU, legalizeaza fapte de abuz in serviciu " pe Ziare.com