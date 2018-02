Parlamentarii PNL au fost mandatati sa voteze impotriva plafonarii dobanzilor. Orban spune ca decizia este "una limpede"

"PNL este consecvent pozitiei exprimate de mine. PNL nu sustine nicio masura interventionista care sa incalce principiile si valorile liberale, ca atare parlamentarii PNL au fost mandatati sa voteze impotriva acestei propuneri legislative. (...) Pe aceasta idee au crescut preturile la oua. Daca domnul Zamfir initiaza un proiect de lege pentru plafonarea pretului la oua sau la unt, ca si la unt a crescut pretul, normal ca foarte multi oameni vor considera: iata, domnule, ce initiativa buna ca se plafoneaza.(...) In materie de creditare functioneaza aceleasi legi. Nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul de credit in momentul in care a solicitat creditul respectiv. De ce sa operam o discriminare intre cei care isi platesc creditele? Niciodata bancile nu vor pierde bani. Eu cred ca trebuie sa privesti, pe de-o parte, dintr-o perspectiva principiala si aici nu cred ca poate interveni cineva in materie de contracte. Contractul reprezinta legea partilor, este acordul de vointa al partilor. (...) Parlamentul nu poate, dupa ce au stabilit doua parti intr-un contract ca definesc partile contractului, sa vina sa afecteze conditiile contractuale", a afirmat Orban, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.Potrivit liderului liberalilor, decizia Biroului Executiv este "una limpede". "Acum decizia este o decizie limpede, a fost luata cu doua abtineri, este o decizie prin care am mandatat parlamentarii partidului sa voteze impotriva acestui proiect de lege", a spus presedintele PNL.Orban a sustinut ca Daniel Zamfir, care unul dintre initiatorii proiectului, nu este un "caz" in PNL."Nu este un caz domnul Zamfir. Domnul Zamfir probabil a fost suparat ca nu l-au mai ales colegii in functia de presedinte al comisiei economice. Eu cred ca acolo s-a ajuns la o solutie care este conforma cu deciziile Congresului. Practic, a fost ales presedintele Comisiei economice la Senat vicepresedintele economic al partidului, nu a fost un vot anti Zamfir, a fost un vot in favoarea domnului Citu care este vicepresedinte economic al partidului si care poate fructifica mult mai bine pentru PNL pozitia de presedinte al comisi ...citeste mai departe despre " Parlamentarii PNL au fost mandatati sa voteze impotriva plafonarii dobanzilor. Orban spune ca decizia este "una limpede" " pe Ziare.com