Parlamentul a adoptat eliminarea pensiilor speciale. Legea merge la Iohannis

Camera Deputatilor a dezbatut si votat azi proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale, inclusiv pensiile magistratilor si parlamentarilor, in sesiune extraordinara.Sedinta de azi din Parlament a fost una cu scantei.Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, i-a indemnat pe cei care sustin ca pensiile speciale nu sunt mari "sa urmareasca cifrele"."Cea mai nesimtita pensie este de 77.000 de lei in prezent, este a unui fost comandant magistrat din perioada comunista. In 2017 pensia respectiva era de 33.000 de lei, azi a ajuns la 77.000 lei. Ii rog pe cei care nu vor sa vada adevarul sa urmareasca cifrele, ca sa nu existe niciun dubiu ca initiatorii, cei de la PSD, vor azi altceva", a zis Florin Roman in plen.La randul sau, liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a spus ca dezbaterea este viciata pentru ca doua propuneri ale formatiunii din care face parte nu se regasesc la amendamente."Dezbaterea e viciata pentru ca doua propuneri UDMR nu se regasesc la amendamente. Raportul nu a fost intocmit corect. De aceea, UDMR cere sa amanam discutiile pana se face un raport corect, ca sa dezbatem pe fond", a spus Attila Korodi.In schimb, cei de la USR au acuzat multa ipocrizie, in conditiile in care, in trecut, au cerut de peste 20 de ori introducerea acestui proiect al USR pe ordinea de zi, dar solicitarile au fost mereu respinse."Stimati colegi, azi avem in fata doua proiecte de legi contopite in unul singur. Primul este cel al USR de abrogare a pensiilor speciale, al doilea este al PNL. E bine ca in sfarsit dezbatem eliminarea pensiilor speciale pentru care USR lupta din 2017. Vad multa ipocrizie si vreau sa il intreb pe liderul de grup al PSD de cate ori am cerut punerea pe ordinea de zi a eliminarii pensiilor speciale (aplauze - n.red.), de cate ori alti colegi au votat impotriva punerii pe ordinea de zi a proiectului. De peste 20 de ori! Erati cu totii aici cand erau respinse solicitarile, dar nu e tarziu nici astazi sa il dezbatem", a spus Cristina Pruna in plenul Camerei Deputatilor.La randul sau, unul dintre initiatorii proiectului de lege al USR, Claudiu Nasui, a evocat ipocrizia parlamentarilor."Asistam la un spectacol de ipocrizie. De cand am depus primul proiect de eliminare a pensiilor speciale,