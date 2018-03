Parlamentul a adoptat OUG care majoreaza salariile mai multor categorii de bugetari - orele suplimentare pentru politisti se platesc cu 75%

OUG 91/2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata cu 175 de voturi "pentru", 83 "impotriva" si 14 abtineri, in Camera Deputatilor, for decizional, asa ca acum merge la promulgare."S-au marit grilele pe anumite domenii, astfel incat sa nu mai iasa in urma maririi cu 25% de la 1 ianuarie din grila si sa piarda la salariu. (..) Au fost mariri intre 10 si 15%", a declarat presedintele Comisiei de Munca, deputatul PSD Adrian Solomon, marti, dupa adoptarea raportului comisiei.Adrian Solomon a precizat ca jandarmii vor primi o indemnizatie de 10% pentru interventii "pentru ca stau de dimineata in ploaie si asculta cum sufla unii in vuvuzela".Prin OUG 91/2017, deputatii au stabilit ca orele suplimentare pe care le fac politistii sa fie platite cu 75% din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza in limita de 3%."Am votat astazi ca orele suplimentare sa fie platite cu 75% din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza intr-o limita de 3%, sa nu fie un festival de ore suplimentare, ai nu ai treaba, te duci la serviciu (...) Pana acum orele suplimentare se compensau cu timp liber. In momentul de fata, platindu-se exista posibilitatea sa exagereze cu orele suplimentare", a precizat Solomon.Majorari salariale vor primi si directorii din deconcentrate, personalul din Consiliul Concurentei, angajatii Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, a precizat Solomon."Toti cei care ieseau din grila de salarizare in urma maririi cu 25% le-a fost majorat salariul din grila, care va fi atins in 2022, astfel incat sa ramana in lege fara pierderi. Este o dispozitie in lege pe care am votat-o tot astazi de recalculare, de reincadrare a tuturor celor care au avut de suferit in urma aplicarii legii de la 1 ianuarie si ei vor primi banii din urma daca este cazul", a spus Solomon.Majorari si in Sanatate"Am scos din lege sintagma unitati sanitare publice astfel incat sa se aplice maririle de la 1 martie pentru tot personalul medical, inclusiv asistentele si medicii din scoli, din centrele de expertiza (...). Am rezolvat si problema ambulantierilor si soferilor de am ...citeste mai departe despre " Parlamentul a adoptat OUG care majoreaza salariile mai multor categorii de bugetari - orele suplimentare pentru politisti se platesc cu 75% " pe Ziare.com