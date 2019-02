Parlamentul European recomanda statelor UE sa legalizeze canabisul in scopuri medicale

Propunerea de rezolutie a fost depusa pe 16 ianuarie. In text se arata ca niciun stat membru al UE nu autorizeaza fumatul canabisului in scopuri medicale si nu permite cultivarea la domiciliu a canabisului in scopuri medicale; conventiile ONU si dreptul international nu impiedica utilizarea canabisului sau a produselor pe baza de canabis in tratarea anumitor afectiuni; nu exista nicio reglementare interna a UE referitoare la introducerea pe piata a medicamentelor pe baza de canabis."Este necesar ca CE si autoritatile nationale sa coopereze la stabilirea unei definitii juridice a canabisului utilizat in scopuri medicale si sa faca o distinctie clara intre medicamentele pe baza de canabis aprobate de EMA sau de alte agentii de reglementare, canabisul terapeutic care nu este sustinut de studii clinice si alte utilizari ale canabisului (de exemplu, recreationale sau industriale) ", se arata in document.Rezolutia indeamna Comisia si statele membre sa abordeze aceasta problema la nivelul entitatilor care reprezinta bariere de reglementare, financiare si culturale ce franeaza cercetarea stiintifica in ceea ce priveste utilizarea canabisului in scopuri medicale si cercetarea privind canabisul in general, dar si sa defineasca conditiile necesare pentru desfasurarea de cercetari stiintifice independente si credibile, pe baza unei game largi de materiale, in ceea ce priveste utilizarea canabisului terapeutic."Cercetarea privind eventualele beneficii ale medicamentelor provenite din canabis si ale canabisului in general a fost subfinantata si ar trebui abordata in mod corespunzator in cadrul celui de-al noualea program-cadru si in cadrul programelor nationale de cercetare, pentru a explora, printre altele, posibilele utilizari ale THC, CBD si ale altor canabinoide in tratamentul medical, precum si efectele acestora asupra corpului uman, incluzand aici invatamintele desprinse din experienta prescrierii in afara indicatiilor aprobate a canabisului", se arata in document.UE ar trebui sa stimuleze inovatia in proiectele medicinei bazate pe canabisUniunea Europeana ar trebui, de asemenea, sa cerceteze mai mult si sa stimuleze inovatia cu privire la proiectele medicinei bazate pe canabis.Apelul acestora este ca medicii ...citeste mai departe despre " Parlamentul European recomanda statelor UE sa legalizeze canabisul in scopuri medicale " pe Ziare.com