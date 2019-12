Parlamentul European va dezbate o Rezolutie privind Revolutia romana din decembrie 1989

Documentul este propus de fostul presedinte Traian Basescu , astazi europarlamentar PPE, si de Rares Bogdan (PNL/PPE) si are si sustinerea grupului Renew Europe.Rezolutia aminteste ca Revolutia din decembrie 1989 a marcat cea mai violenta redobandire a democratiei in spatiul ex-comunist: au murit 1.142 de oameni, 3.138 de au fost raniti si alti 760 de manifestanti au fost retinuti in detentie.Un text provizoriu sustinut si de Dacian Ciolos a fost votat, miercuri, in Conferinta Presedintilor, astfel incat Rezolutia va ajunge in plenul Parlamentului European care se va reuni la Strasbourg.Ziare.com va prezinta propunerea de Rezolutie:"Avand in vedere comemorarea a 30 de ani de la Revolutia romana, declansata prin revolta populara de la Timisoara, continuata in Arad, Braila, Brasov, Cluj, Constanta, Sibiu, Cisnadie, Hunedoara, Targu-Mures, Miercurea-Ciuc, Pitesti, Bucuresti si in alte localitati ale tarii si transformata in revolutie antitotalitara, care a dus la caderea regimului comunist si la instaurarea democratiei, care a marcat, in mod tragic, inceputul tranzitiei poporului roman catre libertate si stat de drept si care s-a soldat cu pierderea a 1.142 de vieti omenesti, ranirea a 3.138 de persoane, si retinerea in detentie a 760 de manifestanti,aratand cum Revolutia din Decembrie 1989, jertfa si sacrificiul romanilor care au stat cu pieptul gol in fata gloantelor au deschis drumul tarii catre NATO si Uniunea Europeana, catre lumea democratica, acolo de unde a fost smulsa, impotriva vointei poporului roman, dupa cel de al Doilea Razboi Mondial,reamintind ca violenta folosita impotriva poporului in Decembrie 1989 a marcat puternic societatea romaneasca, iar identificarea persoanelor vinovate de aceste crime ramane o intrebare dureroasa pentru victimele acelor zile si familiile lor, dar si pentru toti romanii,evocand deciziile Curtii Europene pentru Drepturile Omului (cauza Asociatia "21 Decembrie 1989" si altii impotriva Romaniei; cauza Acatrinei si altii impotriva Romaniei; cauza Sandru si altii impotriva Romaniei) care recunosc ca in timpul Revolutiei s-au produs ...citeste mai departe despre " Parlamentul European va dezbate o Rezolutie privind Revolutia romana din decembrie 1989 " pe Ziare.com