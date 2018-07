Parlamentul le-a dat unda verde vitezomanilor. Suntem deja tara din UE cu cei mai multi oameni morti in accidente

Dupa ce trecuse deja de Senat, proiectul de lege care-i obliga pe politisti sa isi semnalizeze de la sute de metri sau chiar kilometri masinile dotate cu radar a fost adoptat, joi, si in Camera Deputatilor. Legea va ajunge, in continuare, pe masa presedintelui Klaus Iohannis, pentru promulgare.Statisticile Comisiei Europene arata ca pe soselele din Romania mor in medie, zilnic, nu mai putin de 5 oameni, in accidente rutiere.Cu alte cuvinte, informeaza Comisia Europeana, in tara noastra si-au pierdut viata, in 2017, in urma accidentelor, 98 de oameni dintr-un milion. Asta inseamna ca s-au inregistrat mai multi morti in astfel de evenimente decat in orice alt stat din UE. Din pacate, au fost chiar mai multi decat se inregistrasera la noi, in 2016.Aproape la fel de riscant ca in Romania mai e traficul din Bulgaria, unde au murit in 2017 nu mai putin de 96 de locuitori dintr-un milion. La polul opus, numarul de suedezi care mor in accidente rutiere - 25 dintr-un milion - este de aproape 4 ori mai mic decat al romanilor care isi gasesc sfarsitul in acest mod groaznic.Politia Romana nu recunoaste ca lucrurile stau atat de rau. Astfel, intr-un comunicat postat pe site-ul propriu, informeaza ca "anul 2017 a reprezentat, pentru tara noastra, un pas inainte, din punct de vedere al sigurantei rutiere.Comparativ cu 2016, anul trecut s-au inregistrat cu 42 de accidente rutiere grave mai putine, in timp ce numarul persoanelor ranite grav si ranite usor a scazut cu 106, respectiv 16 persoane.Daca analizam lucrurile in ansamblu, in ultimii 10 ani, observam ca unul dintre indicatorii care definesc siguranta rutiera, numarul persoanelor care si-au pierdut viata in evenimente rutiere, s-a redus la jumatate fata de acum 10 ani (...)In primele 3 luni ale acestui an, numarul persoanelor decedate in accidente de circulatie a scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 1,7%".E clar ca Politia Romana si Comisia Europeana nu se bazeaza pe aceleasi seturi de date. Indiferent cui am da crezare, insa, e destul de clar ca pe strazile din Romania se moare des. Iar printre cauzele care duc la producerea accidentelor mortale se numara si viteza excesiva.Chiar Politia Rutiera informa, prin intermediul aceluiasi comunicat, dintre cele 2.618.101 de sanctiuni pe care le-a dat in ...citeste mai departe despre " Parlamentul le-a dat unda verde vitezomanilor. Suntem deja tara din UE cu cei mai multi oameni morti in accidente " pe Ziare.com