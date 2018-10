Parteneriatul civil a ajuns in Parlament. Interdictii la adoptii si pentru cuplurile gay, si pentru cele heterosexuale

Proiectul este rezultatul discutiilor din cadrul unui grup transpartinic de lucru, la care au participat reprezentanti ai PSD, USR, UDMR, institutii si societatea civila. Intr-un final si liberalii s-au pus la masa, desi initial presedintele Ludovic Orban a spus ca asteapta sa vada ce iese si apoi decide daca sustine.Orban, sustinator al referendumului pentru "familia traditionala", avansase si ideea ca cei care sustin parteneriatul civil sa initieze propriu plebiscit.Proiect in viteza dupa esecul referendumului pentru "familia traditionala"Proiectul a fost construit plecand de la o varianta prezentata de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Si lucrurile s-au miscat extrem de repede, pentru ritmul de lucru cu care ne-au obisnuit parlamentarii.Pe 9 octombrie, la doar 2 zile dupa desfasurarea referendumului, grupul de lucru a avut prima intalnire, o saptamana mai tarziu proiectul era gata si iata ca acum deja a fost depus in Parlament ca sa-si urmeze cursul legislativ."Impreuna cu alti 42 de colegi parlamentari de la PNL, UDMR si USR am depus astazi proiectul de lege privind parteneriatul civil. Asa cum reiese din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii Constitutionale a Romaniei, statul roman are o obligatie pozitiva sa adopte un cadru legal unitar, coerent si predictibil prin care sa protejeze viata de familie, indiferent daca aceasta se desfasoara in cadrul casatoriei sau in afara casatoriei. Imi doresc o dezbatere echilibrata, argumentata si rationala, care nu poate avea loc decat in Parlamentul Romaniei", a anuntat, pe Facebook , deputatul PSD Florin Manole.Ovidiu Raetchi: "Cei care se opun refuza niste drepturi firesti"Un mesaj similar a postat si liberalul Ovidiu Raetchi. Deputatul PNL a avut insa si un mesaj pentru "tabara conservatoare" care ignora realitatea prezenta."In cursul ultimei luni, au fost discutate versiuni mai cuprinzatoare ale legii, fiind analizata si varianta uniunii consensuale in fata ofiterului de stare civila. Totusi, s-a renuntat la orice prevedere care putea sa para excesiva, care putea sa ofenseze sau sa ingrijoreze pe cineva. Intr-o negociere, intr-o dezbatere publica exista doua parti dispuse sa faca concesii, iar tabara pro-parteneriat civil a facut toate conce ...citeste mai departe despre " Parteneriatul civil a ajuns in Parlament. Interdictii la adoptii si pentru cuplurile gay, si pentru cele heterosexuale " pe Ziare.com