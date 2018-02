Patriarhia se vede altfel din fotoliul de la Finante. Ce crede acum Eugen Teodorovici despre impozitarea Bisericii

"Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult mai bine si mai clar rolul acesteia pe care il are in societate vizavi de problemele cu caracter social. Acele sume raman la Biserica, nu le ia statul. Biserica foloseste acei bani cu caracter social: copii cu probleme, oameni cu dizabilitati. Se aplica o suma forfetara. (...) Astfel de actiuni opresc acel curent negativ impotriva Bisericii!", a declarat, sambata, ministrul Finantelor, la Antena 3.Intrebat daca urmeaza o discutie cu patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii, Teodorovici a raspuns afirmativ. "De ce sa nu avem? Putem discuta orice fel de subiecte. Va fi o discutie informala. Putem avea aceasta discutie chiar si la Biserica, la slujba de duminica", a afirmat ministrul Finantelor.De asemenea, ministrul Finantelor sustine ca e firesc ca Biserica sa foloseasca banii pentru probleme sociale, la care statul este corigent."Asta a fost ideea, discutam impreuna. Biserica a demonstrat ca mult mai bine gestioneaza astfel de probleme, statul este corigent la acest capitol, de a avea grija de probleme sociale", si-a motivat ministrul schimbarea de optica.Declaratia de astazi difera radical de fermitatea cu care cerea Bisericii, in vara lui 2017, sa inteleaga ca traim in secolul XXI si sa accepte impozitarea veniturilor ca mod de a contribui la necesarul de bani pentru dezvoltarea societatii romanesti."Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este nevoie de bani, de foarte multi bani", spunea Teodorovici in 2017, adaugand ca "Sunt subiecte pe care biserica probabil nu le indrageste, dar trebuie sa gasim un compromis. E o discutie pe care am inceput-o in 2015 cu Patriarhul, nu intr-un mod direct, dar am lasat sa se inteleaga ca undeva, candva, intr-un viitor foarte apropiat trebuie sa discutam despre acest subiect. Putem sa gasim o formula pe care si Biserica sa o accepte, si populatia sa o primeasca foarte bine si anume: trebuie sa vedem care sunt acele activitati cu caracter economic care pot fi impozitate".Atunci, replica Patriarhiei Romane nu s-a lasat asteptata. Intr-un comunicat de presa, Patriarhia a sustinut ca Biserica Ortodoxa Romana plateste impozite la stat ca orice alta institutie....citeste mai departe despre " Patriarhia se vede altfel din fotoliul de la Finante. Ce crede acum Eugen Teodorovici despre impozitarea Bisericii " pe Ziare.com