Patru mari orase din vestul tarii se conecteaza pe bani europeni, ca sa nu mai stea la mila Guvernului

Este vorba despre edilii din Timisoara, Arad, Oradea si Cluj Napoca, toti patru membri ai PNL.Nicolae Robu, Gheorghe Falca, Ilie Bolojan si Emil Boc au facut anuntul marti, cu ocazia evenimentului Hub Urban Talks, organizat la Timisoara, scrie Ziua de Cluj."Ne propunem ca aceasta structura sa fie cadru pentru schimburi de idei si de experienta intre noi, dar si de initiere impreuna de proiecte infrastructurale majore, mai ales pe linia imbunatatirii conectivitatii intre cele patru orase - cale ferata de mare viteza, autostrada, drum expres, rapid - si de cooperare in domeniile cultura, educatie, sanatate, turism, sport, securitate. Vrem sa dam si un exemplu national de cooperare pentru abordarea de proiecte mari, inaccesibile fiecaruia in parte.Nu ai cum sa obtii o sursa de finantare daca vii cu o bucatica dintr-un astfel de proiect mare, trebuie sa vii cu intregul. Or, se stie ca Uniunea Europeana are si proiecte majore, pentru care se pot obtine bani direct de la Bruxelles. Sunt mai multe surse de finantare si vrem sa ajungem sa accedem la ele si vom incepe sa lucram efectiv in cadrul acestei patrulaterale a vestului", a declarat Nicolae Robu, primarul Timisoarei.Conform sursei citate, cei patru edili au semnat un document de lucru, pe care sunt indemnati sa il semneze si alti primari din regiune."Sunt patru mari teme, una este Capitala Culturala Europeana. Cultura se poate intinde pe tot ceea ce inseamna zonele frumoase din Caras Severin, care tin de potentialul istoric din Hunedoara, de ceea ce inseamna vinurile din Arad, de apele termale din Oradea, de potentialul turistic al Clujului", a dat ca exemplu Gheorghe Falca, primaru din Arad.La Hub Urban Talks au fost prezenti specialisti de la Banca Mondiala si de Comisia Europeana, experti internationali din Olanda, Suedia si Finlanda, lideri ai administratiei publice ai mediului de business, scopul principal fiind acela de a gasi solutii comune pentru problemele comunitatilor.