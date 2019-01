Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, este cea care a confirmat numarul decselor cauzate de virusul gripal. Ea spune ca, deocamdata, nu se poate vorbi despre o epidemie, dar se asteapta o circulatie mai intensa a acestui virus pe parcursul lunii februarie."Din pacate, in acest moment avem patru decese cauzate de virusul gripal: doua in Galati, unul in Arad si unul in Targu Mures. Nu putem vorbi despre o epidemie la gripa in acest moment.Numarul cazurilor de gripa este sub numarul cazurilor din perioada precedenta, din perioada similara a anului trecut. Dar pot sa spun ca anul acesta vaccinarea antigripala pe grupe de risc a inceput la 15 septembrie. Am promis ca livram atunci primele vaccinuri si am facut-o.Am suplimentat numarul de doze la 1.300.000 de doze de la 1.000.000 si acum mai avem in stoc 170.000 de doze. As vrea sa le multumesc public medicilor de familie pentru ca s-au implicat in aceasta campanie. Daca avem 1.100.000 de doze deja facute, asta inseamna ca s-a muncit", a declarat Sorina Pintea, la Antena 3.Ministrul incurajeaza populatia din grupele de risc sa isi faca vaccinul antigripal, deoarece se asteapta la o circulatie mai intensa a acestui virus."As incuraja mai departe populatia din grupele cu risc sa mearga la medicul de familie sa se vaccineze, sa nu uitam ca anul trecut perioada de varf a fost luna februarie, deci ne asteptam la o circulatie mai intensa a virusului gripal. In acest moment sunt doar focare sporadice, este Bucurestiul, vestul tarii", a punctat ministrul. ...citeste mai departe despre " Patru romani au murit de gripa " pe Ziare.com