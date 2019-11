Un comunicat al regiei falimentare informeaza ca "in jurul orei 17:00, a avut loc o avarie la Magistrala de termoficare Grozavesti - Grivita".RADET precizeaza ca va "reveni cu date suplimentare dupa efectuarea manevrelor de inchidere a apei si izolare a zonei afectate.Echipele RADET sunt la fata locului pentru operatiunea de evacuare a apei din galerie, urmand ventilarea, inlocuirea tronsonul afectat si ulterior repunerea in functiune.Termenul estimat de remediere este de 12-14 ore".RADET nu specifica exact cate imobile sunt afectate de aceasta noua avarie, care lasa bucurestenii in frig si fara posibilitatea unui dus decent.Aceasta noua informare a RADET vine dupa cea de dimineata, cand am aflat ca trei spitale din Bucuresti nu au apa calda si caldura, plus cateva sute de blocuri din zona Fundeni-Colentina, la fel si cartierul Aviatiei si zona Apusului din Militari.Citeste si Trei spitale din Bucuresti nu au apa calda si caldura. Ministerul Sanatatii si RADET, declaratii contradictoriiUPDATE Avand in vedere evenimentele din ultimele zile, RADET anunta ca vineri, la ora 10:00, este convocat un "comandament privind modul de gestionare si masurile ce urmeaza a fi implementate in perioada imediat urmatoare pentru asigurarea furnizarii agentului termic in Capitala".La eveniment vor participa, alaturi de conducerea Regiei, angajati din toate departamentele, pentru a putea raspunde tuturor intrebarilor din partea presei, sustine Regia intr-un comunicat remis Ziare.com.B.B. ...citeste mai departe despre " Patru zone din Capitala nu au apa calda si caldura. Falimentara RADET mai anunta o avarie majora, iar vineri face comandament " pe Ziare.com