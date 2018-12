Pe ce mai da Firea banii: 1,5 milioane de euro pe apartamente, 6 milioane de euro pe fertilizare in vitro

Vouchere pentru statii de reincarcare a masinilor electrice, burse in strainatate pentru medici, feritilizare in vitro de 6 milioane de euro sau apartamente de peste 80.000 de euro in care sa fie relocati cei care locuiesc in cladiri cu risc seismic - sunt doar unele dintre lucrurile pe care se vor duce banii bucurestenilor. Dar sa le luam pe rand.Apartamente unde sa fie mutati cei care stau in cladiri cu bulina rosieA fost aprobat proiectul potrivit caruia 7 milioane de lei vor fi cheltuiti pe 19 apartamente unde vor fi relocate persoanele care locuiesc in cladiri cu risc seismic, astfel incat locuintele acestora sa poata fi consolidate. Proiectul i-a apartinut Gabrielei Firea.Potrivit proiectului votat de consilierii generali, miercuri, vor fi achizitionate 9 apartamente situate in Str. Spineni, nr. 4, Sector 4 si 10 apartamente situate in Str. Gradinarilor, nr. 19-21, Sector 3.Contractele de vanzare-cumparare pentru cele 19 apartamente vor fi incheiate de catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, care va plati, in total, pentru aceste locuinte suma de 7.209.271 lei fara TVA. Sumele necesare implementarii programului vor fi asigurate din bugetul local al Capitalei.O ancheta Zire.com a scos insa la iveala de ce acest proiect ese sortit din start esecului, daca Primaria nu are grija sa se si onsolideze cladirile vechi. Cei care s-au mutat se declara pacaliti si au pierdut orice speranta ca se vor mai intoarce in casele lor.De ce merge greu consolidarea sutelor de cladiri care stau sa cada pe bucuresteni (I)Firea se plange ca legea nu-i da voie sa consolideze de urgenta locuintele cu risc seismic. De fapt, nu-i asa (II)De ce se tem bucurestenii sa accepte consolidarea caselor cu bulina? De OPT ani mutati in locuinte de necesitate (III)Vouchere pentru cei care fac statiile de incarcare pentru masinile electrice promise de Firea anul trecutCum a dublat un program guvernamental si a acordat vouchere pentru achizitionarea de masini electrice, Firea a venit cu un nou proiect de jumatate de milion de lei.Astfel, va acorda 500 de vouchere a cate 10.000 de lei persoanelor fizice sau juridice care detin spatii comerciale si care infiinteaza statii de reincarcare rapida pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in.In anul 2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a apr ...citeste mai departe despre " Pe ce mai da Firea banii: 1,5 milioane de euro pe apartamente, 6 milioane de euro pe fertilizare in vitro " pe Ziare.com