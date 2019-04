Pe ce se duc banii bucurestenilor? Primaria Capitalei tine secret modul in care a calculat pretul viitoarei sali polivalente

In martie, Gabriela Firea a anuntat - fara sa dea prea multe detalii - ca administratia pe care o conduce va construi, in preajma Arenei Nationale, o sala polivalenta uriasa, cu 20.000 de locuri. Ridicarea acesteia ar urma sa coste nu mai putin de 658.191.318 lei (echivalentul a circa 138 de milioane de euro), sustinea atunci primarul general al Capitalei.Un proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei a fost inclus pe ordinea suplimentara de zi a celei mai recente sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) . Iar asta inseamna ca textul proiectului - care ar fi trebuit sa contina clarificari cu privire la rostul si amploarea investitiei - n-a fost publicat din timp pe siteul PMB. Iar dupa ce proiectul a aparut, totusi, s-a demonstrat ca el nu continea aproape niciun detaliu cu privire la viitoarea sala polivalenta si la modul in care aceasta urma sa fie construita.Asa se face ca - desi are tot dreptul sa stie cum sunt cheltuiti banii publici - bucuresteanul n-a avut, de fapt, nicio sansa sa afle cine, cum si de ce urmeaza sa ridice, in Capitala, aceasta sala polivalenta uriasa, tocmai acum.La urma urmei, Capitala are si din ce in ce mai multe probleme urgente. Spre expemplu, sistemul de termoficare al orasului e in colaps, traficul rutier e infernal, transportul in comun e murdar si ineficient, iar locuri de parcare nu se mai gasesc aproape deloc... In acest conditii, de ce era prioritara o sala polivalenta care sa coste 138 de milioane de euro?Cum PMB n-a explicat la acel moment, Ziare.com a cerut institutiei in scris raspusuri la intrebarile pe care aceasta le lasase, in mod nejustificat, fara raspuns. Iata ce ne-a transmis municipalitatea, cu privire la proiectul viitoarei sali polivalente.De ce avem nevoie de o sala atat de mareBucurestiul are deja, in preajma Parcului Tineretului, o sala polivalenta de 5.300 de locuri. Dar cum aceasta nu este, insa, suficienta, autoritatile locale au tot incercat, din 2012 incoace, sa construiasca inca una, mare si moderna, cu 15-16.000 de locuri. Cum a ajuns ...citeste mai departe despre " Pe ce se duc banii bucurestenilor? Primaria Capitalei tine secret modul in care a calculat pretul viitoarei sali polivalente " pe Ziare.com