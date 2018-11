PE cere un control mai strict al exporturilor de arme. Romania, din nou exemplu negativ

Intr-o rezolutie aprobata miercuri, Parlamentul European subliniaza ca statele membre au esuat in mod sistematic in aplicarea criteriilor stabilite privind cine poate obtine o licenta de export de arme, eurodeputatii cerand, in acest context, un mecanism care sa aplice sanctiuni statelor care incalca aceste reguli, arata un comunicat al PE remis joi seara.In document, legislativul european subliniaza ca regulile comune in materie de export de arme sunt esentiale pentru evitarea incalcarii drepturilor omului si prevenirea folosirii armelor fabricate in Europa impotriva fortelor armate europene.Europarlamentarii au evidentiat unele situatii particulare, precum faptul ca majoritatea exporturilor de arme catre Arabia Saudita primesc unda verde din partea statelor UE, desi incalca sase din opt criterii prevazute in Pozitia Comuna a UE privind controlul armelor, subminand astfel intregul efort european de control.Potrivit rezolutiei, exporturile de nave de razboi au contribuit la intarirea blocadei asupra Yemenului, in timp ce avioanele si bombele au fost esentiale in campania aeriana, provocand suferinte ale caror victime au fost locuitorii acestei tari.Rezolutia saluta deciziile Germaniei si Olandei de a stopa vanzarile de arme catre Arabia Saudita, criticand in schimb state membre care nu au luat inca aceasta masura si chemand la un embargou impotriva tuturor celorlalte tari din coalitia condusa de Arabia Saudita in Yemen.Romania, data exemplu negativIn rezolutie, eurodeputatii s-au declarat "socati de cantitatea de arme si munitii fabricate in UE si gasite in mainile Daesh (Statul Islamic - n.red.) in Siria si Irak". In baza Pozitiei Comune a UE, statele membre trebuie sa se asigure ca licentele de export nu sunt deturnate spre utilizatori nedoriti.Cu toate acestea, unii membri, precum Bulgaria si Romania, nu aplica in mod eficient aceasta prevedere.Citeste si Dezvaluiri alarmante: Cum au ajuns arme din Romania ilegal in SiriaRomania, acuzata ca-i aprovizioneaza cu arme pe teroristi - reactia MAEPentru a evita riscul ca armele sa ajunga in maini gres ...citeste mai departe despre " PE cere un control mai strict al exporturilor de arme. Romania, din nou exemplu negativ " pe Ziare.com