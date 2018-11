Pentru ca a platit tarziu, Romania lipseste din cataloagele si panourile Targului de Turism de la Londra

Agentiile romanesti prezente la standul Romaniei reclama ca, din acest motiv, au ratat intalniri importante, in conditiile in care multi dintre partenerii straini au crezut ca Romania nici nu este prezenta la expozitie, nevazand-o mentionata, transmite Profit.ro."Luni am ratat o intalnire importanta pentru ca Romania nu figureaza nici in catalogul expozitiei si pe niciun panou din targ. Anul trecut, in catalog era si Romania, si toate agentiile din tara noastra prezente la targ. Acum nu mai exista", a declarat unul dintre expozanti.Un alt turoperator roman sustine ca Ministerul Turismului ar fi platit costurile aferente prezentei la targul din Londra abia saptamana trecuta, cand printurile si panourile erau deja realizate."Practic, platind din vreme, celelalte tari si-au facut intalnirile cu mult timp inainte, dar noi nu am avut acces la sistemul lor online de meeting. Daca am fi avut acces, am fi spus: 'eu, agentia X, sunt prezenta la standul Romaniei la nr. Y si va invit sa ne vizitati si sa va oferim etc. etc.'Cu trei zile inainte, cand s-a platit standul, intalnirile reprezentantilor celorlalte tari erau deja aranjate. Un partener m-a sunat si m-a intrebat: 'Unde esti, ca nu vad Romania in catalog?', iar altul nici macar nu s-a mai obosit sa ma sune cand a constatat ca nu suntem prezenti pe lista. L-am sunat eu aseara la plecare si mi-a zis: 'Pai n-am mai venit, ca n-am vazut acolo ca e tara ta'", a adaugat expozantul.La prima vedere, suprafata amenajata de Romania la World Trade Market, care se desfasoara in perioada 5-7 noiembrie la Londra, pare o constructie ieftina si facuta in graba, dar nu a fost deloc asa, pentru ca standul Romaniei a costat mai mult de 200.000 de lire sterline, adica aproape un sfert de milion de euro, in acesti bani fiind incluse costul de inchiriere a spatiului expozitional de la organizatori si constructia standului, noteaza Profit.ro. ...citeste mai departe despre " Pentru ca a platit tarziu, Romania lipseste din cataloagele si panourile Targului de Turism de la Londra " pe Ziare.com