Pentru cei de peste 25 de ani, pasapoartele ar putea sa fie valabile 10 ani - proiect

O initiativa similara a fost anuntata, in luna noiembrie, si de Ministerul Administratiei si Internelor (MAI). MAI propunea atunci dublarea termenului de valabilitate a pasapoartelor pentru persoanele de peste 25 de ani, avand in vedere ca fizionomia acestora se schimba foarte putin, dar si limitarea situatiilor in care se poate solicita pasaport simplu temporar, pentru a evita aglomeratia de la ghisee.In ce priveste initiativa legislativa a parlamentarilor UDMR, in expunerea de motive sea arata ca "Prezenta propunere legislativa urmareste alinierea legislatiei Romaniei la bunele practici in materie din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, prin optimizarea conditiilor aplicabile cetatenilor romani in cazul eliberarii documentelor de calatorie in strainatate, precum si prin reducerea la jumatate a sarcinii administrative a Serviciilor Comunitare pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) ".Potrivit art.18 al.2.) lit.b.) din Legea nr.248/2005 valabilitatea pasapoartelor simple electronice este de 5 ani pentru persoanele cu varsta de peste 12 ani. Acest termen este dublu inferior fata de termenele de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice eliberate cetatenilor majoritatii statelor membre ale Uniunii Europene, si anume de 10 ani, de exemplu, in statele comunitare precum Austria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Irlanda etc, motiveaza initiatorii.Acestia argumenteaza ca situatia actuala presupune pierdere de timp si de resurse financiare atat pentru cetatenii romani, cat si pentru serviciile publice comunitare abilitate prin lege cu atributia eliberarii pasapoartelor. Perioada de 5 ani, fiind prea scurta, duce si la supraaglomerarea ghiseelor SPCEEPS, mai ales in perioada de vara, mai spun initiatorii."Din motivele prezentate mai sus, propunem modificarea si completarea art.18 din Legea nr.248/2005, in sensul ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani, deoarece acesta este intervalul de varsta cand trasaturile fizionomice ale fetei se pot schimba in mod...