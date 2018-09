Perchezitia calculatoarelor Tel Drum dezvaluie cum functiona un "pion" in afacerea Belina

Trident 51 nu a mai apucat sa depuna aceste inscrisuri pentru autorizarea constructiilor. Ziare.com a dezvaluit ca modul in care au fost ridicate mai multe constructii pe insula Belina este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Turnu Magurele.Citeste si: Ilegalitatile din Dosarul Belina se vad din satelit (Dovada foto)"Trident 51 este o interfata a societatii Tel Drum", acuza procurorii DNA care au investigat cazul Belina. Este vorba de dosarul in care au fost trimisi in judecata fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in cadrul MDRAP, Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al CJ Teleorman, si mai multi functionari. Informatiile sunt din dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.Citeste si: Un inalt functionar al statului a dezvaluit la DNA cum se dau HG-uri cu dedicatie pentru baronii PSDTrident 51 a fost cea care a preluat, in aprilie 2014, de la firma Tel Drum, contractul de inchiriere al insulei Belina. Insula a fost concesionata acestei societati timp de aproape trei ani. Pana pe 1 februarie 2017. Atunci cand izbucneau protestele publice la adresa lui Liviu Dragnea si a ordonantei 13/2017, Trident 51 a notificat CJ Teleorman ca inceteaza contractul de cesiune cu Tel Drum.Asa ca insula a trecut din nou in administrarea Tel Drum. In martie 2017, Trident 51 a fost preluata de fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, si de partenerul acestuia de afaceri, Ilie Liviu Dragne.Pe ce se bazeaza DNADe ce Trident 51 ar fi o interfata a firmei Tel Drum?In 2014, firma avea ca asociat si administrator pe Danel Barac. Pe data de 25 februarie 2016, Danel Barac a decedat, astfel incat la data de 11 mai 2016 s-a solicitat revocarea acestuia din calitatea de administrator. Fiul acestuia, Marius Lucian Barac, a fost numit administrator.Potrivit datelor din aplicatia ReviSal, care cuprinde toate contractele individuale de munca, Danel si Marius Lucian Barac au fost angajati la Tel Drum, in 2010 si 2011, in functiile de administrator, respectiv sofer."Am si eu de luat niste bani"Calitatea de angajat al firmei Tel Drum apare in mai multe discutii telefonice. De exemplu, D ...citeste mai departe despre " Perchezitia calculatoarelor Tel Drum dezvaluie cum functiona un "pion" in afacerea Belina " pe Ziare.com