Perchezitii DIICOT la clanul Gruia: Ar fi introdus pe piata 50.000 de euro falsi

Peste 200 de politisti au efectuat, miercuri, sub coordonarea procurorilor DIICOT, 34 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova. La sediul DIICOT vor fi aduse 40 de persoane pentru audieri.Clanul Gruia este format dintr-o familie de rromi originara din Giurgiu si isi desfasoara activitatea in cartierul Progresul. Ei detin palatele cu turnulete care se pot observa la iesirea din Bucuresti spre comuna Jilava. In anii '90, membrii clanului se ocupau cu transportul catre comunele limitrofe si cu comertul de fier vechi, furturi, recuperari de datorii, dar si cu taxele de protectie.Ulterior, si-au diversificat activitatea si au fost printre primii interlopi care au folosit metoda Maradona, dar s-au ocupat si de trafic de persoane sau de droguri.Povestea banilor falsificatiPotrivit unui comunicat al DIICOT, incepand cu luna august 2017, cinci membri ai unui clan de notorietate au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat ulterior mai multi suspecti, avand ca scop savarsirea infractiunilor de punere in circulatie de valori falsificate (bancnote de 100 de euro), trafic de droguri de mare risc (cocaina), trafic si cumparare de influenta si proxenetism.Astfel, membrii gruparii au cumparat si introdus pe teritoriul Romaniei 499 de bancnote de 100 de euro falsificate in Bulgaria, au comercializat droguri de mare risc in Bucuresti, au traficat si cumparat influenta si au inlesnit si obtinut sume de bani de pe urma activitatii de prostitutie desfasurate in Capitala.Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale si al Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, fiind efectuata cu sprijinul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, al Directiei Regionale Vamale Bucuresti, precum si al Inspectoratului de Politie Prahova.I.S. ...citeste mai departe despre " Perchezitii DIICOT la clanul Gruia: Ar fi introdus pe piata 50.000 de euro falsi " pe Ziare.com