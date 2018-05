Perchezitii DIICOT la Holzindustrie Schweighofer, pentru lemn taiat ilegal de 25 de milioane de euro

Anchetatorii sustin ca ar fi fost exportat lemn taiat ilegal, iar prejudiciul in dosar s-ar ridica la 25 de milioane de euro, conform Mediafax.Prejudiciul ar fi fost cauzat prin achizitionarea de lemn fara provenienta legala sau a carui provenienta ilegala este disimulata prin unele documente justificative cu caracter nereal."Sunt efectuate 23 de perchezitii domiciliare la sediul si punctele de lucru ale unei societati comerciale, la 4 institutii, precum si la mai multe locuinte. Pana in prezent, au fost identificate si conduse la sediul unitatii de parchet 10 persoane.Din cercetari a reiesit ca persoane din conducerea societatii comerciale vizate, incepand cu anul 2011 si pana in prezent, ar fi coordonat activitatea de achizitii de lemn rotund de rasinoase provenit din taieri ilegale si deturnarea licitatiilor publice, de la foarte multi furnizori, din majoritatea zonelor impadurite ale Romaniei.Aceste materiale lemnoase livrate de furnizori ar fi provenit, in majoritatea cazurilor, din taieri ilegale", potrivit IGPR.In total au loc 23 de perchezitii in Alba, Suceava, Hunedoara, Brasov, Bihor si Bucuresti.Citeste mai departe despre " Perchezitii DIICOT la sediul Holzindustrie Schweighofer. Ar fi fost exportat lemn taiat ilegal - prejudiciu de 25 de milioane de euro " pe Ziare.com