Perchezitii in Brasov si Prahova intr-un dosar cu un prejudiciu de 1 milion de lei. E vizata si o institutie publica

"In aceasta dimineata (marti dimineata n.r.), politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza trei perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Brasov si Prahova, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals.Prejudiciul estimat in cauza se ridica la valoarea de aproximativ 1.000.000 lei", se arata intr-un comunicat remis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov.Conform sursei citate, cu ocazia efectuarii perchezitiilor "se vor ridica documente si se vor efectua activitati procedurale, ce se impun pentru stabilirea situatiei de drept".De asemenea, o perchezitie s-ar fi desfasurat si la sediul unei institutii publice.Conform unor surse, institutia publica vizata ar fi Garda Forestiera Brasov.