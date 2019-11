"La data de 27 noiembrie 2019, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 7 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti.Activitatile se desfasoara la locuintele unor persoane si la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale", anunta Politia.In cauza se fac cercetari vizand infractiuni evaziune fiscala prin evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive fata de administratorul unei societati comerciale ce isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor si confectiilor metalice si fata de persoane care l-ar fi sprijinit pe acesta.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 2.117.005 lei (aproximativ 450.000 de euro). ...citeste mai departe despre " Perchezitii in Bucuresti intr-un caz de evaziune fiscala de peste 2 milioane de lei " pe Ziare.com