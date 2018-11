Conform politistilor, 15.000 de persoane figureaza cu domiciliul la trei adrese din sectorul 3."La aceasta ora, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Ordine Publica si Politia Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pun in aplicare 6 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si pun in executare 9 mandate de aducere intr-un dosar privind infractiunile de constituire de grup infractional organizat si fals in declaratii", anunta politia.Din datele si probele administrate in cauza a rezultat ca doua grupuri infractionale organizate isi ofereau serviciile, contra cost, unor cetateni straini, preponderent din Republica Moldova, pentru a le facilita obtinerea cartii de identitate romanesti, declarand in fals ca acestia vor locui la adresele lor, sumele solicitate fiind intre 150 si 200 de euro.Pana la acest moment au fost identificate aproximativ 15.000 de persoane care figureaza ca avand domiciliul stabilit la trei adrese din sectorul 3.Audierile in acest caz se vor desfasura la sediul Serviciul Ordine Publica, dar si la Sectiile 11, 12 si 23 Politie. ...citeste mai departe despre " Perchezitii in Capitala: 15.000 de persoane figureaza cu domiciliul la trei adrese " pe Ziare.com