Perchezitii la samsarii de masini second hand - prejudiciul este de 5,5 milioane de lei

Prejudiul cauzat bugetului de stat este estimat la 5.500.000 de lei."Din datele si probele administrate a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii au achizitionat, in cursul anului 2016, din spatiul intracomunitar, autoturisme second-hand, in valoare de aproximativ 20.000.000 de lei, pe care ulterior le-au comercializat pe teritoriul Romaniei, fara a inregistra in contabilitate veniturile realizate", arata sursa citata.Persoanele vizate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Politia Sectorului 5.Actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.