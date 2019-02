Practic, se incasau bani pentru aceleasi interventii atat de la pacienti, cat si de la Casa de Asigurari, arata Digi 24.Anchetatorii transmit ca un astfel de exemplu este cel al unui fost primar din judetul Dolj care s-ar fi operat la Sanador, iar apoi a decedat. Rudele barbatului sustin ca pentru interventia respectiva au platit 40.000 de lei, dar pe langa banii acestia reprezentantii clinicii ar fi obtinut aceeasi suma si de la Casa de Asigurari.Despre aceste situatii de duble decontari a vorbit si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici."Anul trecut, am demarat astfel de verificari in comun, Ministerul Finantelor, Ministerul Sanatatii. Cred ca au fost cinci operatori in aceasta zona, daca nu ma insel. Nu spitale. Sunt cinci agenti economici in zona aceasta de sanatate. Au fost facute verificari pentru a vedea daca sunt decontari duble, decontari de mai multe ori si din pacate au fost astfel de situatii. Sunt, din pacate, astfel de practici si nu fac decat sa duca banii, in loc sa lase banii in zona de sanatate si acolo unde este nevoie, din pacate unii pentru acelasi serviciu deconteaza de mai multe ori.Deci s-au descoperit astfel de situatii si o sa va dam public un raport pe fiecare agent economic. O sa discut cu doamna ministru Pintea cea mai buna formula de a-si prezenta public care a fost rezultatul acestei verificari", a spus Eugen Teodorovici. ...citeste mai departe despre " Perchezitii la Sanador: Pacientii ar fi platit operatii pe care le-a decontat si Casa de Sanatate " pe Ziare.com