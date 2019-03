Totodata, perchezitii sunt in desfasurare si la locuintele medicilor care sunt suspecti in dosar, informeaza ZCH News.Potrivit Digi24, in sectia de Ortopedie lucreaza 7 medici, unul dintre ei asigurand servicii si in policlinica. Cei sapte sunt banuiti ca luau mita pentru a face dosare de pensionare anticipata fara drept, dar si pentru operatii si alte acte medicale.Managerul spitalului Codrut Munteanu recunoaste ca la Sectia de Ortopedie erau probleme de mai mult timp si ca a incercat sa ia masuri, ajungand pana la discutii cu Colegiul Medicilor, insa sesizarile pacientilor au grabit interventia autoritatilor."De-a lungul timpului, au fost mai multe sesizari si probleme. In ultima perioada, probabil, ca s-au intensificat si s-a ajuns la aceasta masura. Am incercat pe cat posibil sa le stapanim, sa dialogam, inclusiv cu cei de la Colegiul Medicilor, dar se pare ca nu am reusit si ne asumam acest lucru.E o sectie in care ne-am implicat direct, discutand de fiecare data cu adresabilitate permanenta in crestere si cu care am avut probleme in a gestiona un piculet fluenta actului medical si adresabilitatea prompta la urgentele care veneau una dupa alta. Si atunci, poate ca au scapat ceva amanunte, dar pozitia noastra, a conducerii spitalului, a ordonatorului principal de credite e moralitatea si verticalitatea si respectul pentru dreptul salarial pe care il primim fiecare si pentru corectitudine si pentru pacient", a precizat Codrut Munteanu, pentru Digi24.Toti cei vizati urmeaza sa fie dusi la audieri. ...citeste mai departe despre " Perchezitii la Spitalul Judetean Neamt: Toti medicii de la Ortopedie sunt vizati intr-un dosar de mita " pe Ziare.com