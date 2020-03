Matt Hancock, secretar de stat din Ministerul Sanatatii, sustine ca pandemia actuala este cea mai mare amenintarea la adresa sanatatii publice din Marea Britanie din ultimele generatii, potrivit Evening Standard.In context, Hancock a spus ca le-ar putea cere varstnicilor sa ramana in autoizolare chiar si 4 luni, pentru a evita infectarea. Dar masura nu a fost inca anuntata oficial, pentru ca ea n-ar trebui luata "prea curand", a mai spus secretarul de stat.Cu toate acestea, la intrebarile presei, Matt Hancok a spus:"Da, asta e planul. (...) Il vom anunta in urmatoarele saptamani si va include si alte masuri. Ne dam seama ce le-am cere mult (varstinicilor care ar urma sa ramana 4 luni in izolare - n.red.)".Secretatul se stat a spus ca isi da seama ca masurile de acest gen vor schimba viata tuturor celor aflati pe insula. Dar spune ca, totusi, ele se impun."Generatia noastra n-a mai fost pusa la incercare in acest fel. Abia generatia bunicilor nostri a fost supusa unui test la fel de greu, in Al Doilea Razboi Mondial, cand orasele le-au fost bombardate. Dar iata ca, in ciuda greutatilor, a rationalizarii si a pierderilor de vieti omenesti, ei au reusit sa mearga mai departe, intr-un urias efort al natiunii noastre", a mai spus Matt Hancok.Reamintim ca izolarea la domiciliu - pe care o propune si secretarul de stat britanic - este cea mai eficienta masura de a preveni raspandirea coronavirusului. Cercetatorii americani au demonstrat matematic acest lucru.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritatiG.K. ...citeste mai departe despre " Persoanele in varsta vor trebui sa ramana in case 4 luni, pentru a se proteja de coronavirus - oficial britanic " pe Ziare.com