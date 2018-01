Personalitatile ies in strada: La protest vin Mihai Sora, Nae Caranfil, Tudor Giurgiu si Mircea Cartarescu

Printre cei care vor merge la proteste se numara Mihai Sora, Tudor Chirila, Nae Caranfil, Tudor Giurgiu si Mircea Cartarescu."Buna dimineata. Astazi, toate drumurile duc la Piata Universitatii. (...) Dragi copii, a iesit Soarele. Sus inimile!", a scris pe Facebook Mihai Sora.La randul sau, Tudor Chirila a postat o imagine si un mesaj, pe contul sau de Facebook: "Asta e o poza din 12 februarie, anul trecut. Asa, motivationala:) Ma bucur ca s-a oprit ploaia ca e mai placut sa fii in strada pe ninsoare:) Sa va imbracati gros:) #20ianuarie #piatauniversitatii"Iata si mesajul actorului Marius Manole, intr-un interviu pentru Rezistenta Tv:Si scriitorul Mircea Cartarescu a anuntat ca va merge la protest "cu sentimentul ca am ramas singuri pe baricade", indemnandu-i sa iasa in strada "pe toti carora cu adevarat le pasa"."Voi merge la protestul de azi cu sentimentul ca am ramas singuri pe baricade. Ca politicienii opozitiei se multumesc cu statutul lor de parlamentari si n-ar vrea sa-si asume guvernarea nici daca le-ar oferi-o cineva. Ca populatia e indiferenta politic si civic, mergand cu cine e la putere si cine le da putinul din care traiesc. Ca o mica parte dintre romani inteleg ce se-ntampla: haos si faradelege pe termen scurt si planul de-a intoarce spatele Europei pe termen lung.Voi iesi azi in strada in primul rand ca sa-mi afirm valorile la care nu voi renunta niciodata: orientarea pro-europeana, statul de drept, independenta justitiei, drepturile omului. Ii indemn sa iasa pe toti cei care cred in aceleasi valori. Pe toti carora cu adevarat le pasa", a scris pe Facebook Mircea Cartarescu."Pana acum am mai stat acasa, urmarind lucrurile de la distanta. Sambata ies si eu", a anuntat tot pe Facebook Nae Caranfil.Regizorul Tudor Giurgiu are pentru romani niste "recomandari de week-end":"Deseara, dupa 18:00, Piata Universitatii. Pentru ca, pana la urma, solidaritatea si bunul simt trebuie sa invinga prostia si obrazul gros. Dupa frig si ploaie, se merita apoi sa va refugiati intr-o sala de cinema. Mergeti sa vedeti "The Disaster Artist", am ras/plans, e adorabil, clar unul din cele mai bune filme vazute de mine in ultimul timp. Nu ratati nici "Pororoca", cel mai recent film romanesc, regizat de Constantin Popescu. Intens si rascolitor.In rest, pentru toate celelalte ...citeste mai departe despre " Personalitatile ies in strada: La protest vin Mihai Sora, Nae Caranfil, Tudor Giurgiu si Mircea Cartarescu " pe Ziare.com