Peste 1,2 milioane de romani si-au facut pasaport de la inceputul anului

Acestia au precizat ca de la 1 septembrie programul ghiseelor va reveni la normal, iar punctele de lucru ale Trezoreriei din sediile din mall-urile Plaza Romania si ParkLake din Bucuresti isi vor inceta activitatea.Potrivit MAI, peste 1.285.000 de pasapoarte au fost eliberate in perioada ianuarie - august 2018, cu 24% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut.Cele mai multe cereri depuse in primele 8 luni ale acestui an au fost pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice, 958.592, reprezentand o crestere cu 33% fata de anul trecut. Numarul cererilor pentru pasapoartele simple temporare a fost de 326.897, insemnand o crestere de 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut."In perioada de varf, reprezentata de lunile iulie si august, serviciile publice comunitare de eliberare a pasapoartelor au avut program prelungit de lucru cu publicul. Incepand cu data de 1 septembrie a.c., programul de lucru cu publicul va reveni la normal, respectiv in intervalul orar 08.30-16.30, de luni pana vineri, cu mentiunea ca intr-una dintre aceste zile ghiseele de primiri si eliberari documente vor functiona in intervalul 08.30-18.30. Ziua in care programul va fi prelungit cu 2 ore este stabilita de fiecare serviciu judetean in parte, in functie de necesitati", au precizat reprezentantii MAI.Acestia au anuntat, de asemenea, ca isi vor inceta activitatea punctele de lucru ale Trezoreriei Statului din sediile din mall-urile Plaza Romania si ParkLake din Bucuresti."Astfel, incepand cu aceasta data taxele necesare pentru eliberarea pasapoartelor nu vor mai putea fi platite in respectivele sedii. Aceasta decizie nu este luata de Ministerul Afacerilor Interne, Trezoreria Statului nefiind o institutie subordonata M.A.I. Facem precizarea ca taxele vor putea fi achitate in continuare la sediile de sector ale Trezoreriei Statului", au mai spus reprezentantii MAI.Accestia precizeaza ca cetatenii au la dispozitie mai multe modalitati de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor:la casieriile unitatilor CEC Bank;prin mandat postal la orice Oficiu Postal;online, in sistem internet banking, prin virament catre conturile deschise de Institutiile Prefectului;de la orice banca la care cetateanul are deschis un cont bancar, p ...citeste mai departe despre " Peste 1,2 milioane de romani si-au facut pasaport de la inceputul anului " pe Ziare.com