Mai exact, 16.217 de detinuti au beneficiat de Legea 169/2017, conform unui raspuns al Ministerului Justitiei transmis catre Camera Deputatilor la solicitarea deputatului Sorin Ioan Bumb.Dintre cei 16.217 detinuti, 2.909 au fost eliberati la termen si 13.308 de persoane au fost puse in libertate conditionat, conform hotararilor instantelor de judecata. Conform raspunsului Ministerului Justitiei, 1.834 dintre cei 16.217 de detinuti erau in inchisoare pentru omor.In aceasta perioada, 968 au fost arestati din nou, reprezentand un proces de 5,96%. Ministerul Justitiei precizeaza ca nu toate aceste persoane au fost arestate din nou pentru fapte de natura penala comise in perioada post detentie, ci unele persoane au avut pe rol si alte cauze penale dinainte de punerea in libertate.Raspunsul catre Camera Deputatilor a fost semnat chiar de Tudorel Toader, fostul ministru al Justitiei.Citeste si:Top 5 interlopi care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriuToader sustine ca doar 5% din detinutii eliberati in baza recursului compensatoriu au recidivatPovestea violatorului care a scapat de puscarie in baza recursului compensatoriu si a recidivat dupa 3 zileA.G. ...citeste mai departe despre " Peste 16.200 de detinuti au fost eliberati in baza recursului compensatoriu, dintre care 1.800 de criminali " pe Ziare.com