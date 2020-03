Astfel, chestorul general de politie Ioan Buda, inspector General al Politiei de Frontiera, a informat ca, din 26 ianuarie pana astazi, 2.580 de cetateni chinezi au venit in Romania.De asemenea, acesta a precizat ca 40.612 de persoane dintre care peste 34.000 romani au venit din Italia sau au tranzitat Italia ajungand in Romania.Amintim ca in Italia a fost declarata carantina in toata tara, in incercarea de a incetini cea mai grava epidemie de coronavirus din Europa. Pentru urmatoarele trei saptamani, cel putin, oamenilor li s-a cerut sa iasa din casa doar pentru a merge la lucru, din motive de sanatate sau pentru urgente. Oricine va calatori va trebui sa completeze un document, pe care sa-l aiba asupra sa si in care sa descrie motivul deplasarii.Astfel, marti strazile din orasele italiene erau pustii, iar supermarketurile erau neincapatoare, oamenii incercand sa isi faca cat mai multe provizii.A.G. ...citeste mai departe despre " Peste 43.000 de oameni au intrat in Romania venind din China sau Italia, in ultimele saptamani " pe Ziare.com