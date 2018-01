Peste 50.000 de tone de rosii romanesti au intrat pe piata, in 2017

Conform datelor oficiale, in primul ciclu de productie din cadrul programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate derulat in anul 2017 s-au inscris 4.397 beneficiari, iar in ciclul al doilea un numar de 3.627 beneficiari.Dupa primul an de implementare (2017), au fost livrate pe piata peste 50.000 tone de rosii proaspete de catre 8.024 legumicultori, beneficiari ai programului, suma platita catre acestia in anul 2017 fiind de 23.667.674,62 de euro.Ministerul de resort anunta ca toti cultivatorii de tomate in spatii protejate vor beneficia si in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector.Valoarea ajutorului este de 3.000 de euro/beneficiar/an.Schema de minimis pentru acest an este similara anului 2017 si se va implementa de catre Directiile pentru Agricultura Judetene (DAJ).