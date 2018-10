Peste 60% dintre angajatii romani planuiesc sa-si schimbe jobul in urmatorul an - studiu

Doar 3 din 10 angajatori ofera feedback in urma interviurilor de angajare, arata studiul de piata realizat de eJobs. Mai mult decat atat, 70% dintre respondenti au declarat ca nu ar mai aplica niciodata, in viitor, pentru un job deschis intr-o companie cu care au o astfel de experienta (au mers la interviuri in urma carora nu au primit niciun fel de raspuns).Cu alte cuvinte, se reconfirma faptul ca feedback-ul este principala metoda de "retentie" a candidatilor si ca ignorarea lui aduce deservicii majore reputatiei de angajator.Pe de alta parte, intrebati care sunt principalele criterii in functie de care isi aleg angajatorul, 86% dintre respondenti au pus, in varful clasamentului, salariul si pachetul de beneficii. Aproape la fel de importanta (84%) este reputatia companiei, criteriu a carui importanta creste de la an la an.Pentru 73% conteaza programul de lucru, 72% mentioneaza flexibilitatea companiei, iar 16% mentioneaza, in premiera, parerile actualilor angajati despre companie si felul in care compania se preocupa de starea lor de bine la munca."Daca acestea sunt criterii generale care predefinesc alegerile candidatilor, cand vine vorba despre exemplul practic al celei mai recente angajari, 73,4% dintre respondenti spun ca au fost convinsi sa aplice sau sa accepte un job in compania pentru care lucreaza in prezent de reputatia pe care aceasta o are in piata.Pentru 66,4% cel mai mult a contat primul interviu cu recrutorul, in timp de 53,4% au mentionat parerile fostilor si actualilor angajati, adica, tot o forma de reputatie organizationala", spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.Intrebati ce apreciaza cel mai mult la un proces de recrutare, 65% pun, pe primul loc, intrebarile relevante in cadrul interviurilor. Urmeaza feedback-ul rapid venit din partea recrutorilor si detalierea anuntului de angajare. 32,4% dintre respondenti apreciaza atunci cand salariul este specificat in anunt, iar 30% se asteapta ca recrutorul sa poata raspunde la intrebari tehnice care tin de fisa postului.Subiectul transparentizarii salariilor devine din ce in ce mai actual si ne apropiem cu pasi repezi de atingerea acestui prag. Acest lucru a fost confirmat, recent, de numarul impres ...citeste mai departe despre " Peste 60% dintre angajatii romani planuiesc sa-si schimbe jobul in urmatorul an - studiu " pe Ziare.com